Найбільшим джерелом газу у Великій Британії є їхній континентальний шельф, а переважна більшість імпорту надходить від надійних постачальників, таких як Норвегія.

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Немає газопроводів, які безпосередньо пов’язують Великобританію з Росією, а імпорт з Росії становив менш як 4% від загального обсягу поставок газу у Велику Британію у 2021 році,

– заявили в уряді.

Водночас там наголосили, що вкрай важливо, аби інші європейські країни зменшили свою залежність від російського газу завдяки альтернативним поставкам. Зокрема йдеться про скраплений природний газ.

"Це пріоритет для нашої співпраці з ключовими міжнародними партнерами, і ми продовжуємо працювати разом з ними, щоб досягти цього", – наголосили у пресслужбі.

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