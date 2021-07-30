Європа хоче отримувати газ без будь-яких проблем, – експерт про запуск "Північного потоку-2"

Газопровід "Північний потік-2", ймовірно, запрацює вже у 2021 році. Оператор прозвітував про майже повну готовність проєкту. За словами фахівців, мовиться не про зраду України європейськими партнерами, а про банальний економічний розрахунок.

"Вони хочуть отримувати газ без будь-яких проблем. А тут одна велика перешкода на шляху в цього газу до німецького бюргера. Навіщо їм розбиратися у конфлікті між Україною та Росією", – відзначив експерт з енергетики Геннадій Рябцев.

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І додав, всі обхідні маршрути для запуску "Північного потоку-2" схвально сприймаються в Євросоюзі. Це роблять або відкрито, як-от Німеччина, або не надто публічно.

Безпосередні збитки з початком запуску газогону Україна відчує, найімовірніше, аж після 2024 року. Адже до того часу Росія, зв'язана контрактом, змушена буде нам платити прописану в угоді щорічну суму грошей.

Контракт протягом 3 років ще буде працювати, і Україна отримуватиме гроші або безпосередньо за 40 мільярдів кубометрів транзиту, або взагалі замість нього. Тому що в контракті є умова "качай чи плати",

– пояснив Рябцев.

До того ж Росія бронює і додаткові кубометри для транспортування газу через Україну. Щоправда, останнім часом Кремль відмовляється від них, чим зумовлює збільшення цін на блакитне паливо у Європі і підштовхує Німеччину до найшвидшого запуску свого газогону.

Тож коли маєш справу з Росією, варто прораховувати найгірші варіанти розвитку подій. Зокрема і ймовірність зриву навіть наявного контракту з цією країною.

Ми можемо отримати газову війну з запуском "Північного потоку-2", – Жданов

На думку військового експерта Олега Жданова, з запуском "Північного потоку-2" Україна може отримати ще й газову війну. Це буде новий економічний фронт.

Адже Росія може знайти мільйон причин для того, щоб припинити чи почати шантажувати тими поставками, які сьогодні прописані в угоді. Тож Україні потрібно невідкладно зайнятися відновленням видобутку власного газу, оскільки ресурси для цього є.

Це допоможе з меншими втратами пережити зменшення транзиту російського газу. А рано чи пізно це точно станеться.

Впродовж всього часу, коли ми розповідаємо про те, як будемо збільшувати видобуток, він скорочується. Тому що "Нафтогаз" каже, не вигідно видобувати газ, вигідно просто отримувати гроші за транзит. Тобто нічого не робити,

– зазначив Жданов.

Наразі в України часу не так вже й багато, аби зробити хоч щось. Наші дипломати натякають Німеччині, що через "Північний потік-2" вони порушують угоду про Асоціацію з ЄС. І вимагають консультацій. Тож не виключено, що запуск російського газону можуть принаймні відтермінувати. І для цього треба заручитися підтримкою партнерів.

Російський публіцист Андрій Піонтковський вважає, що має бути оприлюднено спільну заяву міністрів іноземних справ:

України;

Польщі;

Латвії, Литви й Естонії;

Румунії;

Туреччини;

Великої Британії.

Також можна створити хороший фронт спротиву і в американському Конгресі. Зараз все залежить саме від української дипломатії.

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Повністю відмовитися від використання української газотранспортної системи Європа теж швидко не зможе. Це дає додатковий час на її реформування та вдосконалення.

"Без нашої ГТС Європа не обійдеться. Вони не можуть так просто взяти і викреслити її з системи газозабезпечення Європи. Європа не пройде будь-яку зиму без наших підземних газових сховищ. Пікові навантаження рятує тільки запас газу, розміщений там", – зауважив Жданов.

Наразі ж і Німеччина обіцяє, що навіть після запуску "Північного потоку-2" транзит газу через Україну не припиниться. Однак точно можна сказати, що об'єми будуть значно меншими. Наразі експерти кажуть про втрату 3 мільярдів доларів щороку.