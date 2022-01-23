Єврокомісарка із питань енергетики Кадрі Сімсон обговорила це питання під час неформальної зустрічі міністрів енергетики країн членів ЄС. Упродовж останніх місяців світові ціни на газ досягли історичного максимуму.

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У короткостроковій перспективі ми зіткнемося з незвично високими цінами на енергоносії, і ця тенденція посилюється геополітичною напруженістю,

– заявила Сімсон.

Політикиня наголосила, що споживачі та підприємства у ЄС докладають усіх зусиль, аби оплатити рахунки. Уряди були змушені втрутитися, аби пом'якшити вплив незвично високих цін. Зокрема, мовиться про коригування оподаткування та мит.

Дії значно пом'якшили вплив високих цін. Однак цього недостатньо, щоб врегулювати ситуацію.

"Рівні запасів газу в ЄС значно нижчі, ніж зазвичай у цю пору року. Багато міністрів відзначили, що ситуація за східним кордоном ЄС створює невизначеність на ринках", – наголосила Сімсон.

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