Єврокомісія виділяє перший транш допомоги у 500 мільйонів євро для українських біженців

Росія вранці 24 лютого пішла у повномасштабний наступ на територію України. Через війну деякі наші громадяни вимушені були покинути свої домівки.

У ЄС вже схвалили важливе рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі. Володимир Зеленський подякував за це Урсулі фон дер Ляєн.

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Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування,

– пояснив президент.

До слова, в Організації Об'єднаних Націй повідомили, що станом на 5 березня понад 1,2 мільйона біженців покинули Україну з початку російського вторгнення 24 лютого.

понад половина перейшла до Польщі;

інші поїхали в сусідні країни, зокрема Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію;

ще 111 тисяч біженців втекли до інших європейських країн.

Варто нагадати, що в Україні нині запровадили воєнний стан. За кордон не можуть виїхати чоловіки віком від 18 до 60 років, їх просто не випускатимуть з держави. Однак є винятки – читайте у матеріалі.

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