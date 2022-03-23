Єврокомісія пропонує виділити 3,4 мільярда євро країнам ЄС для допомоги біженцям з України

23 березня Єврокомісія запропонувала збільшити до 3,4 мільярда євро обсяг фіксованого фінансування з фонду REACT-EU. "Після ухвалення на рівні законодавчих органів ці гроші будуть негайно використані у комбінації з гнучкими можливостями Спільного фонду дій щодо біженців в Європі (CARE)", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

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Також Єврокомісія пропонує збільшити фіксоване фінансування з 11% до 15% від грошей фонду REACT-EU на 2021 рік. Це стосується країн, що на передовій у цих міграційних процесах – Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, а також для країн, які вже прийняли особливо велику кількість біженців, зокрема понад 1% від національного населення (Австрія, Болгарія, Чеська Республіка та Естонія).

Що відомо про програму REACT-EU Програма REACT-EU – частина бюджетного фонду "Наступне покоління ЄС". Вона передбачає фінансування на суму 50,6 мільярда євро коштом програм регіонального розвитку, що були виділені на 2014 – 2020 роки, та заплановані до використання в період 2021 – 2022 років.

На що підуть виділені кошти

Виділення вище згаданої суми цільового фінансування прискорить доступ країн-членів до відповідних фондів та їх використання для:

розбудови інфраструктури, житла,

забезпеченням українських біженців необхідним обладнанням та послугами з працевлаштування,

освіти,

соціального забезпечення,

охорони здоров’я та догляду за дітьми.

Скільки українців вже виїхало за кордон

Єврокомісар з регіонального розвитку та реформ Еліза Феррейра зауважила, що понад 3 мільйонів українців покинути країну через цинічне вторгнення Росії на територію України.

Протизаконне та нічим не виправдане вторгнення Росії примусило понад 3 мільйонів українців покинути країну, і ця кількість зростає з кожним днем,

– поділилась Еліза Феррейра.

Нагадаємо, що ЄС активував Директиву тимчасового захисту. Ця директива надає біженцям з України право на проживання в ЄС, на соціальний захист, медичне обслуговування та працевлаштування.

Цей пакет тимчасового захисту діятиме протягом року, із можливість продовження до 3 років, або припинення його дії, якщо ситуація дозволятиме безпечне повернення українців додому.