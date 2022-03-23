Єврокомісія пропонує виділити 3,4 мільярда євро країнам ЄС для допомоги біженцям з України
Джерело:European Commission
Єврокомісія запропонувала виділити з фонду надзвичайної допомоги ЄС 3,4 мільярда євро, щоб підтримати європейські країни, які приймають у себе велику кількість біженців з України.
Кошти країнами ЄС для допомоги біженцям з України
23 березня Єврокомісія запропонувала збільшити до 3,4 мільярда євро обсяг фіксованого фінансування з фонду REACT-EU. "Після ухвалення на рівні законодавчих органів ці гроші будуть негайно використані у комбінації з гнучкими можливостями Спільного фонду дій щодо біженців в Європі (CARE)", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Читайте Уряд перерахував гроші українцям, що втратили роботу через війну: яка сума
Також Єврокомісія пропонує збільшити фіксоване фінансування з 11% до 15% від грошей фонду REACT-EU на 2021 рік. Це стосується країн, що на передовій у цих міграційних процесах – Угорщина, Польща, Румунія та Словаччина, а також для країн, які вже прийняли особливо велику кількість біженців, зокрема понад 1% від національного населення (Австрія, Болгарія, Чеська Республіка та Естонія).
Що відомо про програму REACT-EUПрограма REACT-EU – частина бюджетного фонду "Наступне покоління ЄС". Вона передбачає фінансування на суму 50,6 мільярда євро коштом програм регіонального розвитку, що були виділені на 2014 – 2020 роки, та заплановані до використання в період 2021 – 2022 років.
На що підуть виділені кошти
Виділення вище згаданої суми цільового фінансування прискорить доступ країн-членів до відповідних фондів та їх використання для:
- розбудови інфраструктури, житла,
- забезпеченням українських біженців необхідним обладнанням та послугами з працевлаштування,
- освіти,
- соціального забезпечення,
- охорони здоров’я та догляду за дітьми.
Скільки українців вже виїхало за кордон
Єврокомісар з регіонального розвитку та реформ Еліза Феррейра зауважила, що понад 3 мільйонів українців покинути країну через цинічне вторгнення Росії на територію України.
Протизаконне та нічим не виправдане вторгнення Росії примусило понад 3 мільйонів українців покинути країну, і ця кількість зростає з кожним днем,
– поділилась Еліза Феррейра.
Нагадаємо, що ЄС активував Директиву тимчасового захисту. Ця директива надає біженцям з України право на проживання в ЄС, на соціальний захист, медичне обслуговування та працевлаштування.
Цей пакет тимчасового захисту діятиме протягом року, із можливість продовження до 3 років, або припинення його дії, якщо ситуація дозволятиме безпечне повернення українців додому.
Може зацікавити – Ставлення європейців до вступу України в ЄС: дивіться відео