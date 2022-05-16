Відповідний прогноз оприлюднила Європейська комісія. Попри політику центробанку Росії – а він агресивно підняв ключову ставку удвічі на початку війни, – інфляція в Росії вже стрибнула до 17,8% в річному вимірі, а за підсумками року підніметься до 20,5%.

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Цьому сприяють:

обвал реального курсу рубля (офіційний курс тримають міцним штучно);

обмеження по імпорту та його здорожчання;

порушення ланцюжок поставок всередині країни.

Непоправне падіння економіки Росії

ВВП Росії обвалиться на 10,4% цьогоріч, а наступного року зросте всього на 1,5%, очікує Єврокомісія. Зростання відбудеться завдяки тому, що економіка пристосується до розриву із Заходом.

Раптове падіння реального ВВП після воєнної агресії проти України та західних санкцій призведе до зниження рівня виробництва щонайменше на десять років, оскільки Росія змушена змінити свою економічну модель і наблизитися до автаркії. Крім того, очікується падіння рівня життя, що посилить його довгострокове зниження,

– йдеться у звіті.

Довідка: автаркія – економічна незалежність країни, коли вона може обійтися без імпорту найважливіших продуктів споживання.

Без інвестицій

У 2022 році суттєво впадуть приватні інвестиції в Росію – на понад 20%. Це пов'язано з виходом іноземних компаній з російського ринку, а також з втратою довіри серед інвесторів. Окремі інвестиції можуть вливатися у сектори, які будуть заміщувати імпорт, але це не буде у великих обсягах. А державні інвестиції не зможуть замінити приватні у повному обсязі.

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