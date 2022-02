Єврокомісія підтримала виділення Україні понад мільярда євро

Єврокомісія у вівторок, 1 лютого, офіційно погодила виділення Україні макрофінансової допомоги. Мовиться про суму у розмірі 1,2 мільярда євро.

Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії – заявила, що пріоритетом є якнайшвидше виділити перший транш. Він становитиме 600 мільйонів євро.

Зауважте Зеленський подякував Єврокомісії за рішення виділити понад мільярд євро допомоги

Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 мільярда євро,

– наголосила фон дер Ляєн.

Гроші виділять додатково до 5,6 мільярда євро. Їх вже надали у межах попередніх п'яти програм.

Очільниця Єврокомісії звернулася до України

У січні 2022 року Урсула фон дер Ляєн звернулася до українців. Вона заявила, що у випадку нападу Росії проти країни-агресорки застосують нові масштабні санкції.

Політикиня наголосила: Євросоюз – солідарний з Україною.

Окрім того, фон дер Ляєн зауважила, що у ЄС також не схвалюють спроб Росії розділити Європу на сфери впливу.

Очільниця Єврокомісії зауважила: починаються неспокійні часи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що гроші, які Україна отримає у межах наступної програми підтримки , спрямують на подолання негативних наслідків, спричинених російською агресією.

Допис Ursula von der Leyen:

As I announced last week, the

@EU_Commission

has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.



I call on

@Europarl_EN

and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.

The EU stands with Ukraine.