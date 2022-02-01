Урсула фон дер Ляєн – очільниця Єврокомісії – заявила, що пріоритетом є якнайшвидше виділити перший транш. Він становитиме 600 мільйонів євро.
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Ми щойно прийняли пропозицію щодо нової макрофінансової допомоги для України в розмірі до 1,2 мільярда євро,
– наголосила фон дер Ляєн.
Гроші виділять додатково до 5,6 мільярда євро. Їх вже надали у межах попередніх п'яти програм.
Очільниця Єврокомісії звернулася до України
- У січні 2022 року Урсула фон дер Ляєн звернулася до українців. Вона заявила, що у випадку нападу Росії проти країни-агресорки застосують нові масштабні санкції.
- Політикиня наголосила: Євросоюз – солідарний з Україною.
- Окрім того, фон дер Ляєн зауважила, що у ЄС також не схвалюють спроб Росії розділити Європу на сфери впливу.
- Очільниця Єврокомісії зауважила: починаються неспокійні часи.
Допис Ursula von der Leyen:
As I announced last week, the
@EU_Commission
has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.
I call on
@Europarl_EN
and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.
The EU stands with Ukraine.