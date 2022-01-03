Єврокомісія отримала скаргу від "Нафтогазу" на "Газпром": у чому суть

"Нафтогаз України" надіслав скаргу до Європейської комісії щодо зловживань російським Газпромом домінантним становищем на європейському ринку газу.

Про це на брифінгу в Брюсселі 3 січня повідомив речник Єврокомісії з питань енергетики Тім МакФі.

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Ми отримали скаргу. Ми розглянемо її відповідно до наших стандартних процедур,

– сказав він.

Що цьому передувало

21 грудня "Нафтогаз України" звернувся до Європейської комісії зі скаргою на зловживання російським "Газпромом" домінантним становищем на європейському ринку газу.

Компанія також подала клопотання до Генерального директорату з конкуренції (Directorate General for Competition) про вжиття негайних заходів для нормалізації ситуації.

Тоді Юрій Вітренко пояснив, що "Газпром" різко зменшив продаж власного блакитного палива на європейському спотовому ринку, незважаючи на зростання попиту, й обмежує можливості інших компаній постачати додаткові обсяги газу до Європи та конкурувати з ним.

На думку глави НАК, це є ключовою причиною кризи та рекордного зростання цін на газ у Європі.

Зростання вартості газу

"Газпром" 17 грудня 2021 року не став бронювати добові потужності газопроводу "Ямал – Європа". Це спричинило зростання цін до 1 700 доларів за тисячу кубів.

21 грудня польську ділянку газопроводу перевели до реверсного режиму. Це зумовило ще більше зростання вартості – до 1 800, а згодом і до 2 035 доларів за тисячу кубів.

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