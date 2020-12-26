Європейська комісія опублікувала повний текст торговельної угоди з Великою Британією щодо Brexit. Він має 1 246 сторінок.

Текст представили всього за 5 днів до виходу з одного з найбільших торгових блоків світу. Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.

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Що передбачає угода

Угода передбачає вільну торгівлю на нульових тарифах та квотах. У ній прописані умови для інших сфер:

інвестиції;

конкуренція;

податкова прозорість;

повітряний і автомобільний транспорт;

енергетика;

рибальство;

захист даних.

Нові правила

ЄС і Велика Британія узгодили нові правила для спільного управління рибними запасами у водах ЄС і Британії. Країна зможе продовжувати розвивати риболовлю. Водночас діяльність європейських рибальських товариств буде захищена.

Довідка. Великобританія та Ірландія користуються спільними рибними ресурсами. Адже багато видів риб нерестяться у водах Ірландії, але потім йдуть на північ — у води Британії.

Зміни щодо транспорту

Угода також передбачає постійне і стійке повітряне, автомобільне, залізничне і морське сполучення. У ній є положення, які гарантують чесну конкуренцію між операторами ЄС і Британії. Також сторони зобов'язалися підтримувати охорону навколишнього середовища і боротьбу зі зміною клімату.

Великобританія відмовилися вести переговори щодо зовнішньої політики, безпеки та оборонної співпраці. Усі країни блоку повинні одноголосно проголосувати за прийняття угоди, після чого вона буде офіційно підписана.

Це повинно відбутися до 1 січня 2021 року. Угоду можна буде застосовувати в тимчасовому режимі до 28 лютого.

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