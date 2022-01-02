Таку заяву зробив глава Євроради Шарль Мішель.А приурочена вона до 20 річниці запровадження готівкового євро.

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Євросоюз відзначає 20-річчя готівкового євро

Загалом євро як єдину європейську валюту ввели у 1999, але готівковий – з 1 січня 2002 року. Тобто рівно 20 років тому. З цієї нагоди 1 січня 2022 року президент Євроради Шарль Мішель опублікував заяву.

Євро є конкретним символом успіху, який щодня у своїх кишенях носять 350 мільйонів людей. Можна сказати, євро став частиною нашої свідомості, європейського духу,

– переконаний Мішель.

За його словами, євро довів свою стійкість як міжнародний грошовий знак. І зберіг довіру до себе навіть у часи кризи та пандемії COVID-19.

Цікаві факти:

20 років тому європейський Центробанк випустив в обіг понад 15 мільярдів банкнот євро та 52 мільярди монет.

Зараз євро користуються у 19 із 27 країн Європейського Союзу та ще 6 країнах поза ЄС.

Та є євро в обігу і на Американському континенті – у Французькій Гвіані.

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