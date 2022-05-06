Коли ЄС відмовиться від нафти з Росії

Угорщина та Словаччина матимуть час до кінця 2024 року на те, щоб відмовитися від російської нафти, за даними джерел ЗМІ. А Чехії дадуть час до червня 2024 року.

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Усі інші країни-члени поступово припинять імпорт, як було запропоновано спочатку:

імпорт сирої нафти повністю зупинять через шість місяців;

імпорт російських нафтопродуктів – через вісім місяців.

Зверніть увагу! Згідно з планом ЄС, європейським компаніям та приватним особам також буде заборонено надавати судна та послуги, такі як страхування, необхідні для транспортування нафти до третіх країн.

Чому є спецумови для країн

Щоб ввести нафтове ембарго, всі країни ЄС повинні віддати голос "за". Інакше рішення не приймуть. Угорщина та Словаччина заявили, що не підтримують нафтове ембарго, бо надто залежні. Чехія також побоюється економічних наслідків рішення.

За даними Міжнародного енергетичного агенства, у листопаді 2021 року:

Угорщина імпортувала 92 тисячі барелів російської нафти на добу, що складало 43% її імпорту;

Словаччина імпортувала 10 тисяч барелів на добу – 74% загального імпорту нафти;

Чехія імпортувала 52 тисячі барелів на добу – 21% імпорту.

Чи приймуть цю пропозицію

Посли ЄС повинні зустрітися в п'ятницю, щоб обговорити нові пропозиції санкцій. Обговорення можуть затягнутися на вихідні. Невідомо, чи приймуть Словаччина, Чехія та Угорщина нові пропозиції.

Так, заступник міністра економіки Словаччини Кароль Галек заявив, що його країна продовжує наполягати на 3-річному звільненні.

Водночас прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заборона на російську нафту – це "ядерна бомба" для економіки його країни. Він вимагав 5 років на те, щоб Угорщина могла поступово відмовитися.

Лише прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що пропозиції на правильному шляху.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що знайти єдність щодо нафтових санкцій непросто і це може зайняти "кілька днів". Але вона переконана, що вдасться досягнути рішення.

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