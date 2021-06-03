Євросоюз змінив правила ввезення готівки, цінних паперів та дорогих речей

З 3 червня 2021 року у країнах Європейського Союзу почнуть діяти нові правила ввезення та вивезення готівки, цінних паперів та речей вартість яких переважає 10 тисяч євро. Тепер мандрівники повинні заповнювати відповідну декларацію.

Нові правила ЄС

Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові гроші.

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Що підпадає під нові правила ЄС

Банкноти та монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),

(включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку), Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази ,

, Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

з вмістом золота не менше 90%, Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.

Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.

Які штрафи будуть діяти

Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.

У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції. У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.