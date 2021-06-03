Нові правила ЄС

Процедуру змінили у рамках боротьби ЄС з відмиванням грошей та фінансового тероризму. Також митні органи відтепер матимуть право перевіряти людей, їх багаж і транспортні засоби й затримувати незадекларовані готівкові гроші.

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Що підпадає під нові правила ЄС

Банкноти та монети (включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку),

(включаючи валюту, яка зараз вийшла з обігу, але яку все ще можна обміняти у фінансовій установі або центральному банку), Інструменти на пред'явника, такі як чеки, дорожні чеки, векселі та грошові перекази ,

, Золоті монети з вмістом золота не менше 90%,

з вмістом золота не менше 90%, Золоті злитки, самородки або грудки з вмістом золота не менше 99,5%.

Митні органи тепер можуть також вимагати подання декларації про пересилання 10 тисяч євро або більше готівкою поштою або кур'єром. У самій касовій декларації вказується детальна інформація про походження і майбутнє використання готівки.

Зверніть увагу! Нові правила також дозволяють митним органам діяти щодо сум менше ніж 10 тисяч євро, коли є ознаки того, що готівкові гроші пов'язані зі злочинною діяльністю.

Які штрафи будуть діяти

У своєму повідомленні ЄС не зазначили, які конкретно чекають штрафи можливих порушників, однак зауважили, що кожна країна-член може застосовувати свої власні санкції. У деяких країнах ЄС також є національні положення, що регулюють перевезення готівки між державами-членами ЄС або навіть всередині однієї країни.