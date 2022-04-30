ЄС запропонує поступово відмовитися від російської нафти до кінця року, – Bloomberg

Європейський Союз планує відмовитися від російської нафти до кінця року. Який план має Євросоюз – читайте далі.

До кінця року ЄС пропонує заборонити сировину з держави-агресорки, а до цього поступово запроваджувати обмеження на імпорт. Про це розповідають джерела, які знайомі з цим питанням.

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ЄС може запропонувати поступову відмову від російської нафти

Європейський Союз також планує наполягати на відключенні більшої кількості російських та білоруських банків від системи SWIFT. Зокрема, йдеться про найбільший банк Росії – "Сбербанк".

Раніше США та Велика Британія уже запровадили санкцій проти цього банку. Джерела додають, що рішення щодо нових санкційних обмежень можуть ухвалити уже на наступному тижні на зустрічі послів держав-членів ЄС.

Усі запропоновані заходи, які складають шостий пакет санкцій ЄС з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому, ще офіційно не висунуті, тож цей перелік може зазнати змін, до того як його остаточно схвалять. Важливо, що для цього новий пакет санкцій мають підтримати всі 27 держав-членів ЄС.

На жаль, є декілька країн, які виступають проти заборони на російську нафту. Наприклад, Угорщина. Тоді як Німеччина, яка до цього утримувалася, змінила своє рішення й згодна на поступову заборону.

Однак міністр економіки та енергетики ФРН Роберт Габек заявив, що офіційний Берлін не виступатиме проти ембарго на нафту з Росії. Водночас він висловив скептицизм, що це найефективніший спосіб щодо завдання шкоди президенту Росії Володимиру Путіну.

Інші варіанти, які ЄС обговорював для скорочення доходів Росії від нафти, включали обмеження цін, спеціальні механізми оплати та тарифи. Проти Білорусі також введуть санкції. Головна причина – роль цієї країни у допомозі російському вторгненню в Україну, у тому числі виступаючи як плацдарм для військ на початку війни.

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