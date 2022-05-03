ЄС замінить російський газ на африканський, – Bloomberg

Європейський Союз планує більше співпрацювати з країнами Африки, щоб зменшити свою залежність від російського газу майже на дві третини цього року.

Зокрема, ЄС обдумує над постачанням зрідженого природного газу з Нігерії, Сенегалу та Анголи.

Зверніть увагу Новачкам щастить: як купити свою першу криптовалюту

ЄС відвертається від Росії

Згідно з документом, який Єврокомісія може прийняти наприкінці травня, ЄС планує:

збільшити імпорт СПГ (скрапленого природного газу) на 50 мільярдів кубометрів на рік;

збільшити відвантаження трубопровідного газу з інших країн на 10 мільярдів кубометрів на рік;

налагодити імпорт 10 мільйонів тонн відновлювального водню щороку до 2030 року, щоб частково замінити ним газ.

Перші домовленості

Європа оголосила про амбітні плани зменшити поставки з Росії майже на дві третини вже у 2022 році. Для цього ЄС заручилася підтримкою партнерів:

додаткових 15 мільярдів кубометрів СПГ ЄС отримає від Сполучених Штатів вже цього року;

також цьогоріч до ЄС постачатимуть скраплений газ Єгипет та Ізраїль;

очікується подвоєння поставок газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.

Японія та Південна Корея вже відправили СПГ Європі.

Катар готовий сприяти обміну з азійськими країнами. Що стосується трубопровідного газу, Норвегія вже збільшила свої поставки до Європи, і як Алжир, так і Азербайджан заявили про свою готовність зробити це,

– йдеться у проєкті документа.

Зазначимо, що Європа дуже залежна від російського газу. У 2021 році вона імпортувала 155 мільярдів кубометрів майже за 40 мільярдів доларів. Найбільше російського газу імпортують Німеччина та Італія. Проте поки що газове ембарго не є на порядку денному в ЄС. Наразі обговорюють нафтове ембарго, проти якого виступають Угорщина та Словаччина.



Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу – ЄС може звільнити Угорщину та Словаччину від ембарго на нафту: дивіться відео