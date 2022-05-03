Зокрема, ЄС обдумує над постачанням зрідженого природного газу з Нігерії, Сенегалу та Анголи.
Зверніть увагу Новачкам щастить: як купити свою першу криптовалюту
ЄС відвертається від Росії
Згідно з документом, який Єврокомісія може прийняти наприкінці травня, ЄС планує:
- збільшити імпорт СПГ (скрапленого природного газу) на 50 мільярдів кубометрів на рік;
- збільшити відвантаження трубопровідного газу з інших країн на 10 мільярдів кубометрів на рік;
- налагодити імпорт 10 мільйонів тонн відновлювального водню щороку до 2030 року, щоб частково замінити ним газ.
Перші домовленості
Європа оголосила про амбітні плани зменшити поставки з Росії майже на дві третини вже у 2022 році. Для цього ЄС заручилася підтримкою партнерів:
- додаткових 15 мільярдів кубометрів СПГ ЄС отримає від Сполучених Штатів вже цього року;
- також цьогоріч до ЄС постачатимуть скраплений газ Єгипет та Ізраїль;
- очікується подвоєння поставок газу з Азербайджану до 20 мільярдів кубометрів на рік.
- Японія та Південна Корея вже відправили СПГ Європі.
Катар готовий сприяти обміну з азійськими країнами. Що стосується трубопровідного газу, Норвегія вже збільшила свої поставки до Європи, і як Алжир, так і Азербайджан заявили про свою готовність зробити це,
– йдеться у проєкті документа.
Зазначимо, що Європа дуже залежна від російського газу. У 2021 році вона імпортувала 155 мільярдів кубометрів майже за 40 мільярдів доларів. Найбільше російського газу імпортують Німеччина та Італія. Проте поки що газове ембарго не є на порядку денному в ЄС. Наразі обговорюють нафтове ембарго, проти якого виступають Угорщина та Словаччина.
Скільки ЄС платить за російський газ / Інфографіка 24 каналу
Зверніть увагу – ЄС може звільнити Угорщину та Словаччину від ембарго на нафту: дивіться відео