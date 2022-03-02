ЄС заборонив вивозити готівкове євро в Росію
Джерело:Журнал ЄС
З 12 березня Євросоюз вводить заборону на ввезення банкнот євро у Росію. Це черговий крок до ізоляції Росії.
ЄС забороняє продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.
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Заборона стосується фізичних та юридичних осіб, а також організацій та російських державних органів, зокрема уряду і Центробанку.
Кого не стосується заборона
- Особи з дипломатичним імунітетом можуть ввозити єврові банкноти, необхідні для фінансування роботи в посольств, консульств чи представництв міжнародних організацій на території Росії.
- Приватні особи (не росіяни), що мандрують до Росії теж можуть брати з собою євро.
Відповідне рішення обмежить притік валюти до Росії та ще більше обвалить її рубль. Адже Центробанк і так має обмежені можливості втручатися у валютних ринок, оскільки США, Європа, Велика Британія та Японія заморозили частину золотовалютних резервів Росії, які були в електронному вигляді. Тепер Росії ще й обрізають доступ до готівки.
Нагадаємо, що 7 російських банків найближчим часом відключать від системи SWIFT. Проте Україна продовжить переконувати партнерів відключити від цієї мережі всю Росію.