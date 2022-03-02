ЄС забороняє продавати, виставляти, передавати або вивозити банкноти євро в Росію, або направляти їх будь-яким чином для використання на території Росії.

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Заборона стосується фізичних та юридичних осіб, а також організацій та російських державних органів, зокрема уряду і Центробанку.

Кого не стосується заборона

Особи з дипломатичним імунітетом можуть ввозити єврові банкноти, необхідні для фінансування роботи в посольств, консульств чи представництв міжнародних організацій на території Росії.

можуть ввозити єврові банкноти, необхідні для фінансування роботи в посольств, консульств чи представництв міжнародних організацій на території Росії. Приватні особи (не росіяни), що мандрують до Росії теж можуть брати з собою євро.

Відповідне рішення обмежить притік валюти до Росії та ще більше обвалить її рубль. Адже Центробанк і так має обмежені можливості втручатися у валютних ринок, оскільки США, Європа, Велика Британія та Японія заморозили частину золотовалютних резервів Росії, які були в електронному вигляді. Тепер Росії ще й обрізають доступ до готівки.

Нагадаємо, що 7 російських банків найближчим часом відключать від системи SWIFT. Проте Україна продовжить переконувати партнерів відключити від цієї мережі всю Росію.

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