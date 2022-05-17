ЄС заборонив компаніям платити за газ рублями

Єврокомісія продовжує наполягати, що оплата за газ рублями буде порушенням санкцій. Але при цьому не оформлює цю заборону на папері.

Європейська комісія заявила, що компанії не повинні відповідати вимогам Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу.

Зверніть увагу Страховка для криптотрейдера: що таке опціони та як на них заробити

Відповідну позицію висловив речник Європейської комісії Ерік Мамер. За його словами, відкриття рахунку в рублях виходить за рамки рекомендацій і буде порушенням санкцій.

Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з "Газпромбанком" і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям,

– сказав Мамер.

Як діють європейські компанії

Поставки вважатимуть оплаченими після того, як компанії проведуть оплату в доларах або євро. Адже санкції не забороняють компаніям відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання газу. Але це повинні робити у валюті, вказаній в контракті.

Та не всі компанії слухаються вказівок Єврокомісії. За даними Bloomberg, 4 європейські компанії вже заплатили за російський газ рублями. Ще 20 компаній відкрили рублеві рахунки, а 14 клієнтів попросили надати їм документи, необхідні для відкриття рахунку.

Проблема у тому, що ЄС не видав письмової заборони на відкриття рахунку у рублях, де передбачені наслідки за порушення заборони. З іншого боку Росія шантажує – вже відключила Польщу та Болгарію від газу за їхню відмову платити рублями.

Важливо – Захід готує нову допомогу Україні: дивіться відео