Європейська комісія заявила, що компанії не повинні відповідати вимогам Москви про відкриття банківського рахунку в рублях для оплати газу.

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Відповідну позицію висловив речник Європейської комісії Ерік Мамер. За його словами, відкриття рахунку в рублях виходить за рамки рекомендацій і буде порушенням санкцій.

Все, що виходить за рамки відкриття рахунку у валюті контракту з "Газпромбанком" і здійснення платежу на цей рахунок, а потім видачі заяви про те, що ви вважаєте, що ви завершили платіж, суперечить санкціям,

– сказав Мамер.

Як діють європейські компанії

Поставки вважатимуть оплаченими після того, як компанії проведуть оплату в доларах або євро. Адже санкції не забороняють компаніям відкривати банківські рахунки в призначеному банку для платежів за контрактами на постачання газу. Але це повинні робити у валюті, вказаній в контракті.

Та не всі компанії слухаються вказівок Єврокомісії. За даними Bloomberg, 4 європейські компанії вже заплатили за російський газ рублями. Ще 20 компаній відкрили рублеві рахунки, а 14 клієнтів попросили надати їм документи, необхідні для відкриття рахунку.

Проблема у тому, що ЄС не видав письмової заборони на відкриття рахунку у рублях, де передбачені наслідки за порушення заборони. З іншого боку Росія шантажує – вже відключила Польщу та Болгарію від газу за їхню відмову платити рублями.

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