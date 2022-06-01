Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак, посилаючись на The Wall Street Journal.

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За його словами, ця заборона є одним з найсерйозніших фінансових інструментів впливу Європейського Союзу, який блок має у своєму розпорядженні, щоб завдати шкоди російській економіці.

Тепер для Росії буде проблематичним продавати нафту до Азії, бо саме європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою,

– зазначив Єрмак.

Глава Офісу Президента також повідомив, що ЄС та Велика Британія домовляються про заборону страхування танкерів з російською нафтою.

Шостий пакет санкцій проти Росії: що відомо

Лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення "Сбербанку" Росії від системи SWIFT.

Під санкції потрапляє нафта, яку постачають морем. Євросоюз наразі вирішив залишити можливим імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо Росії.

За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, угода про заборону експорту російської нафти в ЄС покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії та скорочує величезне джерело фінансування її військової машини.

Володимир Зеленський висловив подяку представникам країн-членів Євросоюзу за погодження нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що це суттєво вдарить по економіці ворога.

Радниця голови правління "Нафтогазу" Світлана Заліщук повідомила, що із запровадженням шостого пакету санкцій ЄС зменшить закупівлю російської нафти на 75%, а до кінця 2022 року – до 90%. Вона вважає, що криза в Росії буде вже до кінця 2022 року.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була ініціатором запровадження шостого пакета санкцій, заявила, що Євросоюз сподівається до кінця 2022 року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.

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