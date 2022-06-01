Про це розповів голова Офісу Президента Андрій Єрмак, посилаючись на The Wall Street Journal.
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За його словами, ця заборона є одним з найсерйозніших фінансових інструментів впливу Європейського Союзу, який блок має у своєму розпорядженні, щоб завдати шкоди російській економіці.
Тепер для Росії буде проблематичним продавати нафту до Азії, бо саме європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою,
– зазначив Єрмак.
Глава Офісу Президента також повідомив, що ЄС та Велика Британія домовляються про заборону страхування танкерів з російською нафтою.
Шостий пакет санкцій проти Росії: що відомо
- Лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет санкцій проти Росії, який передбачає часткове ембарго на імпорт російської нафти та відключення "Сбербанку" Росії від системи SWIFT.
- Під санкції потрапляє нафта, яку постачають морем. Євросоюз наразі вирішив залишити можливим імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина. Саме вона була проти запровадження повного ембарго щодо Росії.
- За словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, угода про заборону експорту російської нафти в ЄС покриває понад дві третини імпорту нафти з Росії та скорочує величезне джерело фінансування її військової машини.
- Володимир Зеленський висловив подяку представникам країн-членів Євросоюзу за погодження нового пакету санкцій проти Росії. Він наголосив, що це суттєво вдарить по економіці ворога.
- Радниця голови правління "Нафтогазу" Світлана Заліщук повідомила, що із запровадженням шостого пакету санкцій ЄС зменшить закупівлю російської нафти на 75%, а до кінця 2022 року – до 90%. Вона вважає, що криза в Росії буде вже до кінця 2022 року.
- Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка була ініціатором запровадження шостого пакета санкцій, заявила, що Євросоюз сподівається до кінця 2022 року відмовитися від 90% нафтового імпорту з Росії.
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