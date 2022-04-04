ЄС забезпечить Україну паливом, щоб уникнути продовольчої кризи

Європейський Союз підтримає енергетичний сектор України. В перш чергу забезпечать паливом сільськогосподарський сектор, щоб уникнути продовольчої кризи.

Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон в ефірі телемарафону. Вона додала, що підтримки потребують багато секторів, одним з яких є сільське господарство.

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Це дуже важливо для українських фермерів. Також важливість цього питання полягає в тому, що африканські та близькосхідні країни залежать від стану сільськогосподарського сектору в Україні. Тому ми робитимемо все, щоб постачати сюди паливо, щоб підтримати вашу економіку, аби вона не постраждала сильніше,

– сказала Сімсон.

Єдина проблема, яка стоїть на заваді негайні допомозі, – логістика.

Європа стане енергонезалежною від Росії

Водночас Сімсон наголосила, що Європа зараз робить дуже багато, щоб зменшити свою енергетичну залежність від Росії. І в пошуку альтернативних варіантів ЄС враховує інтереси України.

Європа може і зовсім відмовитися від російського газу. Це питання з'явилося на порядку денному через звірства окупантів у Бучі. Євросоюз днями обговорить новий пакет санкцій проти Росії, який може включати ембарго на російський газ. Це вже підтримали Німеччина та Італія, які імпортують найбільше російського газу.

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