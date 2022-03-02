ЄС вже готує 4 пакет санкцій проти Росії, – Кулеба

Росія вже відчуває руйнівні наслідки санкцій, які світ наклав на неї за цинічний напад на України. Тепер ЄС готує 4 пакет санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, каток все щільніше і щільніше накриває Росію.

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Проте є 2 питання, над якими Україна продовжує активно працювати.

Санкції повинні залишатися системними , тобто не можна зупинитися в їх ухваленні. Саме тому Україна закликає до подальшого введення санкцій.

, тобто не можна зупинитися в їх ухваленні. Саме тому Україна закликає до подальшого введення санкцій. Глибина проникнення санкцій. Тобто потрібно впроваджувати не лише очевидні санкції (відключення від SWIFT, замороження активів), але й шукати ті, які не лежать на поверхні.

Ми вчора проаналізували, що ще можна зробити. Копнули повірте мені дуже глибоко і від сьогодні починаємо роботу з партнерами для того, щоб санкції, які вони будуть застосовувати, проникали в саме серце російської економіки і в саме серце путінського режиму,

– заявив Кулеба.

Міністр також додав, що Росія зараз шукає обхідні шляхи і вона знайшла 3 країни, з якими намагається обійти санкції.

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