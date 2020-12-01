У Євросоюзі повідомили, що в Україні досі не ухвалили низку важливих законопроєктів у сфері транспорту. Також у Брюсселі охрактеризували фінансовий стан Укрзалізниці, як критичний.

Про це мовиться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ опублікували 1 грудня, інформує "Економічна правда".

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Фінансовий стан нереформованої компанії Укрзалізниця залишається критичним,

– написали у звіті.

Україна досі не ухвалила низку законопроєктів щодо транспорту

У Євросоюзі зазначили, що в Україні досі не ухвалили важливі документи про відкриття ринків. Мовиться про внутрішній водний транспорт, залізницю, небезпечні вантажі, мультимодальні перевезення. Розкритикували у Брюсселі й виконання Національної транспортної стратегії та реформування інфраструктурних проєктів.

В Укрзалізниці перевіряли регіональні філії

Зазначимо, що раніше в Укрзалізниці здійснили перевірки регіональних філій. Порушень виявили на щонайменше 8,5 мільйона гривень. Відповідальних обіцяють притягнути до відповідальності, розслідуванням займається НАБУ.

Важливо! За підсумками 2020 року в Укрзалізниці приблизно підрахували збитки через пандемію. Їхня сума колосальна – 12 – 14 мільярдів гривень.