Стан – критичний: у ЄС розповіли про фінансові справи Укрзалізниці
У Євросоюзі повідомили, що в Україні досі не ухвалили низку важливих законопроєктів у сфері транспорту. Також у Брюсселі охрактеризували фінансовий стан Укрзалізниці, як критичний.
Про це мовиться у щорічному звіті щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Документ опублікували 1 грудня, інформує "Економічна правда".
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Фінансовий стан нереформованої компанії Укрзалізниця залишається критичним,
– написали у звіті.
Україна досі не ухвалила низку законопроєктів щодо транспорту
У Євросоюзі зазначили, що в Україні досі не ухвалили важливі документи про відкриття ринків. Мовиться про внутрішній водний транспорт, залізницю, небезпечні вантажі, мультимодальні перевезення. Розкритикували у Брюсселі й виконання Національної транспортної стратегії та реформування інфраструктурних проєктів.
В Укрзалізниці перевіряли регіональні філії
Зазначимо, що раніше в Укрзалізниці здійснили перевірки регіональних філій. Порушень виявили на щонайменше 8,5 мільйона гривень. Відповідальних обіцяють притягнути до відповідальності, розслідуванням займається НАБУ.
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