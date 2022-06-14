ЄС відключає від SWIFT ще три російські банки

Євросоюз відключає три російські банки від міжбанківської системи SWIFT. Це відбувається у рамках 6-го пакету санкцій.

ЄС відключає від SWIFT найбільший російський банк "Сбербанк", а також "Россельхозбанк" та Московський кредитний банк. Про це заявляють росЗМІ 14 червня, повідомляє 24 канал.

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Від SWIFT відключають ще три російські банки

У Росії вдають, ніби не панікують з приводу нових санкцій від ЄС. Лідери трьох банків кажуть, що відключення від SWIFT начебто помітно не змінять.

Представники банків, як і раніше, стверджують, що відключення від SWIFT не сильно вплине на їхню роботу,

– пишуть росЗМІ.

У "Сбербанку" заявили, що працюють у звичайному режимі, і відключення від SWIFT не змінює ситуації з міжнародними розрахунками. У "Россельхозбанку" зазначають, що теж працюватимуть, як раніше.

У Московському кредитному банку кажуть, що операції всередині Росії будуть проводитися у штатному режимі. Проте терміни переказів за кордон можуть бути довшими.

ЄС працює над 7 пакетом санкцій

Керівник ОП Єрмак розповідає, що в Європейському Союзі вже розпочали роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії.

За його словами, нові обмеження мають стосуватися російського газу та розширення списку банків, які відключать від SWIFT, зокрема "Газпромбанку".

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