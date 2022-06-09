Єврокомісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями приїхав до України у зв'язку зі зростанням гуманітарних потреб нашої держави. Він має допомогти координувати кризове реагування ЄС на місці.

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Після виділення чергових 205 мільйонів євро загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги ЄС у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії становить 348 мільйонів євро.

Понад 100 днів ми були свідками непотрібних страждань і численних порушень міжнародного гуманітарного права. У цей кризовий момент наш борг – підтримати найвразливіших,

– сказав Ленарчич.

За його словами, у ЄС швидко реагують та значно розширюють свою присутність в Україні. Завдяки цьому фінансування люди, які потребують гумдопомоги, отримують їжу, воду, медичні послуги, житло, захист та грошову підтримку.

"Ми також тісно співпрацюємо з українською владою, щоб допомога, яку надають країни-члени ЄС, відповідала потребам, які постійно змінюються. Ми доставили українцям мільйони речей першої потреби та готові підтримувати Україні стільки, скільки буде потрібно", – додав єврокомісар.

Гуманітарна допомога від ЄС

Окрім фінансової гуманітарної допомоги, Європейський Союз мобілізує усі можливі ресурси, аби надати Україні відповідну підтримку. Зокрема, усі 27 країн-членів спільно з Туреччиною, Норвегією та Північною Македонією надали Україні понад 38 тисяч тонн допомоги на загальну суму 373 мільйони євро. Сюди входять:

аптечки першої допомоги,

продукти харчування,

захисний одяг,

стратегічне обладнання – пожежні машини, мобільні госпіталі та енергоносії.

Аби здійснити цю масштабну гуманітарну операцію, у Польщі, Румунії та Словаччині організували логістичні центри для пришвидшення постачання. Крім того, 2 склади гумдопомоги, які фінансує ЄС, створили безпосередньо в Україні.

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