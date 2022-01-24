У відомстві повідомили, що перший транш складатиме 600 мільйонів євро. Однак спершу рішення Єврокомісії мають підтримати Рада Європейського Союзу та Європейський Парламент.

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Очільник Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що України вдячна європейським партнерам зі підтримку, яка допоможе забезпечити макрофінансову стабільність нашої держави.

Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства з ЄС, а також довіри до нашої країни й ефективної співпраці протягом останніх років,

– наголосив він.

Кошти макрофінансової допомоги будуть спрямовані на підтримання фінансової стабільності.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський подякував Європейській Комісії за рішення виділити Україні додаткові 1,2 мільярда євро допомоги.

Допомога Україні: що відомо

Наприкінці 2021 року Сполучені Штати погодили Україні 200 мільйонів доларів допомоги.

Канада схвалила рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 120 мільйонів доларів.

Данія у рамках допомоги виділить Україні понад 20 мільйонів євро для посилення безпеки.

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