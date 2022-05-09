ЄС варто арештувати валютні резерви Росії для відновлення України, – Боррель

Країни ЄС повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів. Їх варто витратити на відбудову Україну після війни.

Про це заявив Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики, оскільки зараз ЄС обговорює, як змусити Росію заплатити за наслідки війни в Україні.

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Російські активи потрібно арештувати

Боррель навів приклад США, які заарештували активи центрального банку Афганістану на мільярди доларів і спрямували їх на гуманітарні потреби та допомогу жертвам тероризму.

Представник ЄС вважає, що логічно було б зробити те саме з валютними резервами Росії.

Я був би дуже "за", тому що це логічно. У нас гроші в кишені, і хтось повинен мені пояснити, чому це підходить для афганських грошей, а для російських – ні. Жозеп Боррель Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики

ЄС, США та інші країни на початку повномасштабної війни заморозили валютні резерви центробанку Росії на сотні мільярдів доларів. Росія заявила, що заморозили 300 мільярдів доларів із загалом понад 600 мільярдів доларів.

Коли Україні передадуть гроші

Наразі жодних кроків у напрямку передачі Україні заморожених російських активів не було. Міністерка фінансів США Джанет Єллен заявила, що це необхідно робити спільно зі всіма союзниками. І ймовірно, доведеться приймати додаткові закони.

Україні для відбудови потрібні сотні мільярдів євро, забезпечення значної частини якої ляже на Євросоюз. Допомога у розмірі 6,5 мільярда доларів, які вдалося зібрати на нещодавній конференції у Польщі, Боррель називає лиш краплею води в океані.

Це одне з найважливіших політичних питань на столі: хто буде платити за відбудову України?

– сказав Боррель.

Президент США Джо Байден запропонував продати арештовані активи олігархів, щоб допомогти відновити Україну. Такі ж ідею висловив президент Європейської ради Шарль Мішель. Наразі досліджують, як це зробити, згідно з законом.

Україна розраховує, що міжнародні партнери допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.

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