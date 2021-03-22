Європейський Союз погодив створення окремого фонду миру (EPF). Його наповнюватимуть внесками членів ЄС, а загальний обсяг складе 5 мільярдів євро.

Кому спрямують допомогу

Гроші виділять для допомоги країнам-партнерам. Їх спрямують на зміцнення ситуації з безпекою.

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Міцний мир можна побудувати тільки шляхом інвестування у міжнародну стабільність і безпеку. Вже створені необхідні фінансові інструменти,

– заявив очільник МЗС Португалії Аугусто Сілва Сантос.

Він додав: "Європейський фонд миру дозволить нам надати відчутну підтримку країнам-партнерам у вирішенні спільних проблем безпеки".

Що відомо про фонд ЄС

5 мільярдів євро розраховані на роботу фонду в період 2021 – 2027 років.

Його кінцева мета – підвищити здатність ЄС запобігати конфліктам, зберігати мир, зміцнювати міжнародну стабільність і безпеку.

Так, гроші виділятимуть країнам-партнерам на операції з підтримання миру, а також для підвищення боєздатності їхніх збройних сил.

Зверніть увагу! Досі Європейський Союз надавав таку підтримку лише країнам Африки.