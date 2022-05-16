Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю Ради ЄС із зовнішніх справ. Проте Боррель запевнив – задля ембарго на російську нафту докладуть максимум зусиль.

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Не можу запевнити, що ембарго розблокують, – Боррель

Я не можу запевнити, що це (розблокування нафтового ембарго – 24 канал) станеться, тому що позиції дуже сильні. Але я думаю, що ми розуміємо приватні ситуації окремих країн-членів і всі з нас докладають зусиль, щоб виступати єдиним фронтом проти Росії. Я думаю, що нам вдасться зробити це,

– пояснив Боррель.

Верховний представник ЄС зазначив, що ситуація у країн Європи відрізняється. Деякі держави не мають виходу до моря, тож не можуть отримувати нафту танкерами. Саме тому їхня залежність від російського нафтопроводу така значна.

Світ зіткнувся з продовольчою кризою

Вторгнення Росії в Україну спричинило багато викликів перед світом. Один з найскладніших – можлива продовольча криза. Адже в Україні заблоковане постачання зерна. З главою МЗС Канади Мелані Жюлі Боррель сподівається обговорити кроки для подолання наслідків кризи та посилення санкційного тиску проти Росії.

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Проблеми з нафтовим ембарго: останні новини

У Німеччині заявили, що стануть незалежними від російського вугілля та нафти вже протягом 2022 року.

Найбільшим противником введення ембарго залишається Угорщина. ЗМІ пишуть, що уряд Орбана вимагає від ЄС до 750 мільйонів євро.

За інформацією ЗМІ, у Брюсселі думають, чи не обрізати 6-ий санкційний пакет і зачекати із забороною на російську нафту.

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