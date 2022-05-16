Про це повідомив верховний представник ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю Ради ЄС із зовнішніх справ. Проте Боррель запевнив – задля ембарго на російську нафту докладуть максимум зусиль.
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Не можу запевнити, що ембарго розблокують, – Боррель
Я не можу запевнити, що це (розблокування нафтового ембарго – 24 канал) станеться, тому що позиції дуже сильні. Але я думаю, що ми розуміємо приватні ситуації окремих країн-членів і всі з нас докладають зусиль, щоб виступати єдиним фронтом проти Росії. Я думаю, що нам вдасться зробити це,
– пояснив Боррель.
Верховний представник ЄС зазначив, що ситуація у країн Європи відрізняється. Деякі держави не мають виходу до моря, тож не можуть отримувати нафту танкерами. Саме тому їхня залежність від російського нафтопроводу така значна.
Світ зіткнувся з продовольчою кризою
Вторгнення Росії в Україну спричинило багато викликів перед світом. Один з найскладніших – можлива продовольча криза. Адже в Україні заблоковане постачання зерна. З главою МЗС Канади Мелані Жюлі Боррель сподівається обговорити кроки для подолання наслідків кризи та посилення санкційного тиску проти Росії.
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Проблеми з нафтовим ембарго: останні новини
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- Найбільшим противником введення ембарго залишається Угорщина. ЗМІ пишуть, що уряд Орбана вимагає від ЄС до 750 мільйонів євро.
- За інформацією ЗМІ, у Брюсселі думають, чи не обрізати 6-ий санкційний пакет і зачекати із забороною на російську нафту.
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