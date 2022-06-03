ЄС скасував усі мита для товарів з України: терміни та цілі

У Європейському Союзі ухвалили рішення про скасування усіх мит й зборів для українських товарів. Ключові цілі – спростити процес потрапляння товарів з України на ринок у Європі та підтримка нашого бізнесу.

Відповідну заяву про це рішення зробила речниця Європейської комісії з питань сільського господарства й торгівлі Міріам Гарсія Феррер у рамках брифінгу у Брюсселі, Бельгія.

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Це нововведення набуде чинності 4 червня 2022 року. Проте варто враховувати, що це тимчасовий крок зі сторони Євросоюзу, який буде діяти наступні 12 місяців – до 5 червня 2023 року.

Речниця додала, що у Європейські комісії позитивно оцінили оперативне ухвалення таких заходів Європарламентом та Радою ЄС. Вона наголосила, що Євросоюз немає подібних прецедентів у своїй історії й головна ідея цього кроку – сприяти розвитку української економіки, яка зазнала серйозного удару через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

У ЄС вважають, що це нововведення допоможе подолати складні умови, з якими зіткнулися виробники та експортери з України після початку війни Росії в Україні, за словами Гарсії Феррер.

Згідно з рішенням Євросоюзу, для представників українського бізнесу скасують:

Усі тарифи перераховані у Розділі IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені зоною вільної торгівлі, яких ще не торкнувся процес лібералізації;

Зокрема йдеться про скасування мит на: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,

стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,

застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

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