В ЄС розробили план післявоєнної відбудови України: можуть ухвалити вже завтра, – ЗМІ

Європейська комісія розробила план відбудови України після завершення війни з Росією. Документ можуть схвалити вже завтра, 18 травня.

ЄС ухвалить рішення вже завтра

Німецьке видання повідомило, що має у своєму розпорядженні документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.

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В документі докладно обговорюється те, яке складне завдання постане перед міжнародним співтовариством, і зокрема Євросоюзом, після закінчення війни Росії проти України.

Головне про план відбудови

Україні допоможуть відбудуватися після війни. Проте не слід очікувати, що це зроблять повністю без зусиль з нашого боку.

Станом на середину квітня, за оцінкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує 600 мільярдів доларів на відбудову.

Наразі уже декілька країн погодились очолити відбудову українських міст. Так, Данія візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва.

Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та інші країни вже заморозили російські мільярди на своїх рахунках, щоб арештовані та конфісковані статки російських олігархів потрапили в Україну.

Нагадаємо, що під час конференції президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україні щомісячно потрібно 7 мільярдів доларів. Це та сума, яка дозволить підтримувати економіку України, яка постраждала від наслідків війни.

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