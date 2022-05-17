ЄС ухвалить рішення вже завтра

Німецьке видання повідомило, що має у своєму розпорядженні документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на завтрашньому засіданні Єврокомісії.

Увага "Добровольців – тисячі": скільки українців вже долучилися до відбудови зруйнованих міст

В документі докладно обговорюється те, яке складне завдання постане перед міжнародним співтовариством, і зокрема Євросоюзом, після закінчення війни Росії проти України.

Зверніть увагу! За приблизними підрахунками, збитки за час війни вже сягають майже 60 мільярдів доларів.

Головне про план відбудови

Україні допоможуть відбудуватися після війни. Проте не слід очікувати, що це зроблять повністю без зусиль з нашого боку.

Станом на середину квітня, за оцінкою прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна потребує 600 мільярдів доларів на відбудову.

Наразі уже декілька країн погодились очолити відбудову українських міст. Так, Данія візьме на себе лідерство у відбудові Миколаєва.

Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія та інші країни вже заморозили російські мільярди на своїх рахунках, щоб арештовані та конфісковані статки російських олігархів потрапили в Україну.

Нагадаємо, що під час конференції президент Володимир Зеленський наголосив на тому, що Україні щомісячно потрібно 7 мільярдів доларів. Це та сума, яка дозволить підтримувати економіку України, яка постраждала від наслідків війни.

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