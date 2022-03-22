ЄС розділився щодо енергетичного ембарго проти Росії

Накладання ембарго на російську нафту, газ та вугілля залишається під питанням. Адже країни Євросоюзу розділилися у позиціях.

Блокують заборону Німеччина та Нідерланди. Тому міністри закордонних справ країн-членів ЄС так і не дійшли згоди в ухваленні якогось рішення.

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Яка позиція Німеччини і Нідерландів

Німеччина і Нідерланди вважають, що рішення про ембарго зараз не можна ухвалити, адже Європейський Союз залежить від російської нафти та газу, від яких немає змогли відключитися.

За словами очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок, ембарго – це, мовляв, не питання бажання, а питання залежності.

Країни Балтії мають іншу думку

Країни Балтії заявили, що потрібно ухвалювати ще серйозніші санкції проти Росії, тому варто встановити ембарго.

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс навіть закликав ввести обмеження, які міститимуть блокування портів. Також серед обмежень для держави-агресорки розглядають:

розширення санкційного списку;

відключення більшої частини банків від SWIFT;

закриття лазівок у трастових фондах.

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