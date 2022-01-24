ЄС ризикує більше, ніж США, у конфлікті з Росією: чому у цьому переконані експерти

Експерти та аналітики вважають, що Європейський Союз ризикує більше, ніж США, у конфлікті з Росією, тож вони обережні з санкціями. Для ЄС Росія – п'ятий за величиною торговий партнер, а для США ледь є одним з 30.

Це стосується не лише торговельних зв'язків, але й інвестицій, нагадують експерти та аналітики видання Bloomberg. Показовими, на їх думку, є санкції 2014 року, після вторгнення до Криму. Адже за них розплачувався Євросоюз, а не США.

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Чого боїться ЄС

Головне побоювання ЄС, що війна може перекрити постачання газу серед зими, коли він найбільше необхідний, вважають експерти. Також нагадаємо, що інфляційний тиск є однією з причин зростання цін на енергоносії. США, своєю чергою, є нетто-експортером енергоносіїв, тоді як ЄС покладається на імпорт, а Росія є для них першим постачальником не лише нафти, але й газу.

Попри те, що Байден попереджає, що російські збройні сили можуть почати діяти, лідери ЄС тягнуть час, зауважує видання Bloomberg. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зауважила, що санкції мають найкращий ефект, якщо вони ефективні.

Йдеться про санкції, які спрямовані не проти себе, а проти Росії,

– зауважила вона.

Керуючий фондом Aberdeen Asset Management у Лондоні Віктор Сабо вважає, що Росія добре підготовлена до будь-яких санкцій, оскільки зробила кроки, щоб убезпечити себе від заходів, які можуть запровадити США

Які санкції може ввести Європа та США

Головний економіст ING Bank Eurasia Дмитро Долгін вважає, що США та їхні союзники можуть вдарити по Росії за допомогою:

санкцій щодо невійськових технологій чи блокування доступу компаній до іноземного фінансування;

заборони на купівлю західними фондами державного боргу, що коштуватиме Росії 10 мільярдів доларів на рік;

ввести заднім числом заборони на іноземну участь у місцевих державних боргах, коштуватиме 60 мільярдів доларів;

Припинення доступу до платіжної системи SWIFT, внаслідок чого Росії буде набагато складніше збирати платежі з експорту на 535 мільярдів доларів на рік.

, що внаслідок відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT на країну-агресорку може чекати економічний колапс. Так, наприклад, після включення Ірану у 2012 році країна опинилась під загрозою глибокої стагфляції.

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Європейські інвестиції в Росію

За останні роки також збільшився розрив між американськими та європейськими інвестиціями в Росію, адже перші інвестують значно більше. Варто зауважити, що Росія є одним із найбільших експортерів алюмінію, нікелю, сталі та добрив.

Прикметним є те, що в Росії працюють Ikea, Volkswagen та пивоварна компанія Carlsberg A/S. Також італійський UniCredit SpA придивляється до покупки російського банку, що може зробити його найбільшим іноземним банком у країні – більшим за Societe Generale та австрійський Raiffeisen.

Війська Росії біля кордону з Україною: що варто знати

Про стягування російських військ до кордонів України стало відомо ще восени 2021 року.

Американська розвідка попередила про можливе повторення сценарію 2014 року, згодом цю інформацію підтвердили й українські військові.

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