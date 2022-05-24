ЄС на рік остаточно скасував мита на весь український експорт

Рада Європи ухвалила постанову, згідно з якою дозволила певні торгові поступки щодо українських товарів. Тепер Україна цілий рік може не платити ввізне мито на весь експорт до ЄС.

Саме такі заходи дозволять Європейському Союзу підтримати економіку нашої держави. Адже війна здійснила чималий негативний вплив у нашій економічній сфері.

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Неспровокована та невиправдана загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря. Вплинула також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу,

– мовиться в повідомленні Ради Європи.

ЄС застерігає, що не можна недооцінювати наслідки цієї війни як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні й щодо впливу на продовольчу безпеку.

Що зміниться для України

Рішення, яке Рада Європи прийняла 24 травня діятиме один рік і призупинить для України певні тарифи. Зокрема, усі ті тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Вона встановлює глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ), яку ще не лібералізували.

Призупинення тарифів діятиме для таких продуктів:

промислові;

фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін,

сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам.

Також з України не будуть стягати антидемпінгові мита на імпорт з України. Будуть застосовувати загальні правила імпорту щодо імпорту походженням з України.

Що переживає українська економіка

Економічна сфера та бізнес – одні з тих, хто найбільше постраждав через напад Росії. Війна триває вже 3 місяці. При цьому економіст Сергій Фурман розповідав, що наша економіка потрохи відновлюється після шоку. Одним з доказів цього є те, що Національний банк зняв обмеження курсу, за яким банки продають національну валюту.

Великою проблемою не лише для нас, але й для цілого світу є те, що Росія заблокувала Чорне море, тому тепер ми не можемо експортувати своє зерно. Різні країни шукають можливі рішення. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв допомогти нашій державі вирішити цю проблему. Адже це ставить під загрозу голоду багато країн світу.

Водночас ми й самі знаходимо шляхи вирішення проблеми з доставкою продовольства. Вже налагодили два альтернативні наземні шляхи для цього. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Росія повинна зняти блокаду, щоб міг відбуватися повний і вільний експорт.

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