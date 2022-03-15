Адже Україна та Росія є великими експортерами продовольства у світі. Європейська комісія вже готує спеціальне повідомлення з цього питання, яке оприлюднить наступного тижня.
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На нас чекає новий виклик в агропромисловому секторі. Ми стежимо за ситуацією та її наслідками для наших сільгоспвиробників та для продовольчої безпеки у світі,
– заявила офіційна представниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер.
Наразі нема загрози для дефіциту продуктів, але можливе підняття цін. У Єврокомісії зазначили, що працюватимуть над стійкою та надійною агропродовольчою системою Європи у середньостроковій перспективі.
Нагадаємо, що наша розвідка повідомила, що російські окупанти спеціально та прицільно гатять по сільськогосподарській техніці в Україні. Мета ворога – створити продовольчу кризу в Україні та світі.
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