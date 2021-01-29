ЄС працює над тим, щоб Україна отримала 600 мільйонів євро допомоги

Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неї обговорили майбутній транш від Євросоюзу.
Джерело: Офіс Президента
Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.
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Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність,
– заявив президент.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 мільйонів євро.