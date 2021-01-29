ЄС працює над тим, щоб Україна отримала 600 мільйонів євро допомоги

29 січня 2021 , 17:32
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Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неї обговорили майбутній транш від Євросоюзу.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

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Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність,
– заявив президент.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 мільйонів євро.

Що відомо про фінансову допомогу від ЄС

  • У липні 2020 року Україна підписала з ЄС угоду про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.
  • Гроші наша держава мала отримати двома траншами по 600 мільйонів євро.
  • За умовами договору, строк погашення кредиту не перевищує 15 років, а відсоткова ставка – 2% річних.
  • У грудні 2020 року Україна вже отримала перший транш.
  • До речі, наша держава стала сьомою країною, яка отримала таку виплату. Загальний пакет виплат становить 3 мільярди євро для десяти країн.
  • Гроші виділяють для пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.