Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неї обговорили майбутній транш від Євросоюзу.

Джерело: Офіс Президента

Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.

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Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність,

– заявив президент.

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 мільйонів євро.

Що відомо про фінансову допомогу від ЄС