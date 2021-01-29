ЄС працює над тим, щоб Україна отримала 600 мільйонів євро допомоги
Президент Володимир Зеленський 29 січня провів телефонну розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Під час неї обговорили майбутній транш від Євросоюзу.
Джерело: Офіс Президента
Зеленський подякував Європейському Союзу за виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 600 мільйонів євро.
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Це допомогло втримати нашу макрофінансову стабільність,
– заявив президент.
Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що ЄС працює над тим, щоб Україна якомога швидше отримала другу частина траншу – 600 мільйонів євро.
Що відомо про фінансову допомогу від ЄС
- У липні 2020 року Україна підписала з ЄС угоду про 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.
- Гроші наша держава мала отримати двома траншами по 600 мільйонів євро.
- За умовами договору, строк погашення кредиту не перевищує 15 років, а відсоткова ставка – 2% річних.
- У грудні 2020 року Україна вже отримала перший транш.
- До речі, наша держава стала сьомою країною, яка отримала таку виплату. Загальний пакет виплат становить 3 мільярди євро для десяти країн.
- Гроші виділяють для пом'якшення соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу.
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