Відповідне рішення зараз у роботі на рівні Європейського Союзу, заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

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Я сподіваюся, що найближчими тижнями ми переконаємо наших європейських партнерів припинити імпорт російської нафти,

– сказав Ле Мер.

Міністр додав, що президент Франції Еммануель Макрон повністю підтримує нафтове ембарго. Нагадаємо, що раніше французький президент заявив, що Франція не потребує газу з Росії. А також його країна стане першою великою країною, яка відмовиться від нафти й газу з Росії.

Залежність Франції від російської нафти

У листопаді 2021 року 13% всього імпортного газу у Франції склав російський, за даними Міжнародного енергетичного агенства. Відтак Франція може дозволити собі відмову від російської нафти без суттєвих для її економіки втрат.

Вибори у Франції

Очікується, що рішення щодо нафтового ембарго ЄС прийме після виборів у Франції, які відбудуться 24 квітня. Ці вибори дуже важливі для України. Адже попри те, що Макрон відмовився називати війну в Україні геноцидом, він – куди кращий варіант для України, ніж його опонентка Марін Ле Пен.

Політикиня від ультраправих виступає проти нафтового та газового ембарго щодо Росії. Також Ле Пен готова взаємодіяти з Росією, а псевдореферендум у Криму вона назвала начебто бажанням кримчан долучитися до Росії.

За соцопитуваннями, яке провели за 9 днів до другого туру виборів, лідирував Макрон з 54%. Проте у Ле Пен було 46% підтримки, що вкрай близько до перемоги, повідомляє BFMTV.

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