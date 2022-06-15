ЄС платить Росії удвічі більше, ніж до війни: промовиста інфографіка

З початку повномасштабної війни Росію обклали санкціями, що практично обвалило імпорт країні-агресорці. Але за цей час вона навпаки збільшила прибутки від експорту своїх енергоносіїв та інших товарів до країн Європейського Союзу.

Ймовірно, найближчим часом лідери Німеччини, Італії та Франції вперше за час повномасштабної війни завітають до України. Їх часто критикують за недостатню підтримку України у військовому плані.

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Журналісти 24 каналу дослідили торгівельні відносини цих країн з Росією. Адже торгівля з країною-агресоркою – це фінансування воєнної машини, направленої проти українців.

Імпорт Росії обвалився

Почнемо з позитиву. Завдяки санкціям імпорт в Росію впав на 89% порівняно з довоєнними показниками, за даними платформи, що відслідковує ланцюги поставок Fourkites. Востаннє такі рівні спостерігалися ще у 2001 році, повідомили в центробанку Росії.

До речі, через ситуацію з обвалом імпорту, а ще політикою центробанку, у Росії з’явилася проблема з курсом рубля. Він надто міцний – вже опустився нижче 60 рублів за долар. А оскільки Росія тепер значно більше експортує, ніж імпортує, то країна-агресорка отримує значно менше грошової маси, ніж могла б, якби рубль був знеціненим.

Росія рекордно збільшила експортні надходження

В той час як імпорт на рекордно низькому рівні, російський експорт навпаки процвітає. Ще до війни найбільшими експортерами Росії в Європі були Німеччина, Нідерланди, Італія, Велика Британія та Франція.

У березні, тобто протягом першого повного місяця широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, російський експорт в ЄС збільшився у 2,1 раза до 23,8 мільярда євро. За підсумками перших 3 місяців року Росія продовжувала залишатися на третьому місці серед імпортерів ЄС після Китаю та США.

Залежність Німеччини фінансує війну

За даними Destatis (Федеральне статистичне управління Німеччини), імпорт Німеччини з Росії у березні виріс на 77,7% до 4,4 мільярда євро порівняно з березнем минулого року. У квітні цей показник дещо знизився – до 3,7 мільярда євро, але все одно залишається суттєво вищим за довоєнний рівень.

Важливо, що Німеччина не почала купувати більше товарів у Росії. Навпаки імпорт у кількісному вимірі товарів впав, але через стрімке подорожчання сировини Німеччина принесла Росії значно більше грошей:

Сира нафта та природний газ – основні товари імпортовані з Росії – зросли у вартісному вираженні на 56,5% до 2,4 мільярда євро у березні порівняно з роком раніше. Однак об’єми поставок при цьому навпаки впали на 27,8%.

Так само з металами – вартість імпорту зросла на 117,3% до 800 мільйонів євро, а обсяг імпорту скоротився на 19,2%.

Але Німеччина таки наростила імпорт російських нафтопродуктів на 26%, якщо вимірювати в об’ємах. Вартість цього імпорту ж зросла на 203,5% до 0,5 мільярда євро.

Нагадаємо, що в рамках шостого пакету санкцій Німеччина зобов’язалася відмовитися від російської сирої нафти протягом 6 місяців, а від нафтопродуктів – протягом 8 місяців. Але Німеччина є найбільшим покупцем російського газу у всьому світі. А від газу вона поки не збирається відмовлятися.

Італія купує більше російської нафти

"Повним успіхом" прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі назвав рішення ЄС ввести нафтове ембарго, яке до кінця року скоротить на 90% імпорт з Росії. Італія зобов’язалася повністю припинити імпорт. Але парадоксально, що Італія виявилася єдиною країною ЄС, яка навпаки різко наростила постачання сирої нафти з Росії.

До війни Італія посідала шосте місце серед імпортерів російської нафти в Європі, а тепер є номером один, повідомив Маттео Вілла, енергетичний аналітик ISPI в коментарі Assosiated Press

Проблема у нафтопереробному заводі ISAB Srl в Сицилії, який належить російському "Лукойлу". До санкцій цей завод отримував 15% нафти для переробки з Росії, а сьогодні – 100%. Річ у тім, що європейські банки відмовляються працювати з ISAB Srl. Через це вона не може купувати нафту з неросійських джерел.

Це парадоксально, але ЄС хотів покарати Росію, а насправді санкції стимулювали імпорт російських енергоносіїв,

– сказав Алессандро Тріполі з FEMCA CISL.

Згідно з даними компанії Kpler, Італія в травні отримувала близько 400 тисяч барелів російської нафти на день, що в чотири рази перевищує рівень до 24 лютого. З цієї загальної кількості ISAB отримувала з Росії 220 тисяч барелів на добу.

Експорт російської нафти також зріс до порту Трієст, який з’єднаний Трансальпійським трубопроводом з двома нафтопереробними заводами в Німеччині, які частково належать "Роснєфті".

Тож в Італії зараз дилема – що робити із заводом ISAB. Там працює 3 500 людей. Завод і пов’язані з ним види діяльності – це 8% економічної діяльності регіону. Він переробляє п’яту частину імпорту сирої нафти Італії. Вілла сказав, що одним із рішень буде тимчасова націоналізація нафтопереробного заводу Італією, що дозволено конституцією. Але рішення поки не прийняли.

Якщо з нафтою є надія, що хоча б до кінця року Італія від неї відмовиться, то з газом – все навпаки. Італія – єдина країна, яка відкрито дозволила своїм компаніям платити за російський газ рублями.

Франція теж більше платить Росії

За останніми даними Trading Economics, Франція зараз збагачує російський бюджет більше, ніж до повномасштабної війни. У березні імпорт склав 1,44 мільярда євро, а у квітні – 1,35 мільярда євро.

Як повідомляє Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), компанії у Франції, Бельгії та Нідерландах купували більшість російських вантажів з сирою нафтою та скрапленим газом на спотовому ринку. Тобто ці вантажі надходили не в межах контракту – компанії вже під час повномасштабної війни самі вирішували додатково купити російські енергоносії зі знижкою.

Країна-бензоколонка

Росія – це країна-бензоколонка. Якщо їй не буде кому продавати свої енергоресурси, то й не буде чим фінансувати війну в Україні.

До нафтового ембарго до кінця року долучилися всі країни ЄС, крім Угорщини, Словаччини та Чехії (бо не мають виходу до моря), а також Болгарії, якій дали відтермінування. Але Росія продає не лише нафту. Про газове ембарго зараз навіть не говорять у Європі. І не дивно. Лиш погляньте на карту, як Європа загнала себе у залежність від російського газу.

Щоправда, слід виділити деякі країни, які виявилися справжніми друзями України. Естонія, Латвія та Литва відмовилися від російського газу попри свою залежність. Велика Британія пообіцяла це зробити до кінця року. А Польща, Болгарія, Нідерланди, Данія та Фінляндія відмовилися платити Росії рублями – тож країна-агресорка відключила їх сама.

Лише за перші 100 днів повномасштабної війни Росія заробила 93 мільярди євро на експорті енергоносіїв. Більшість – 61% – купила Європа, заплативши країні, яка розгорнула в регіоні криваву війну, 53 мільярди євро.

Найбільші імпортери російських енергоносіїв

Китай (12,6 мільярда євро);

Німеччина (12,1 мільярда євро);

Італія (7,8 мільярда євро).

Найбільше доходу Росії приніс експорт сирої нафти – 46 мільярдів євро. Величезну суму також склав експорт трубопровідного газу – 24 мільярди євро. Нафтопродукти принесли Росії 13 мільярдів євро, скраплений газ – 5,1 мільярда євро, ще 4,8 мільярда євро приніс експорт вугілля.

Однією з причин рекордно високих цін на енергоносії є війна Росії проти України. І парадоксально, що найбільше від такої ситуація виграє ж сама країна-агресорка. Так, Європа зараз дуже допомагає Україні на всіх рівнях. Але Росія не в один день стала агресоркою.

Поки Росія розпочинала конфлікти у всіх куточках світу, Європа нарощувала торгівельні зв’язки з нею. Пора ці зв’язки обірвати. Буде боляче, але європейці повинні бути готові збільшити свої витрати в обмін на безпеку в регіоні. Українці вже платять за цю безпеку найвищу ціну – людськими життями.

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