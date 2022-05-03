ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту: Угорщину і Словаччину не змушуватимуть, – ЗМІ

Єврокомісія готується до запровадження ембарго на російську нафту. Водночас Угорщину та Словаччину не змушуватимуть долучитися.

За даними ЗМІ, роботу над шостим пакетом санкцій мають завершити вже 3 травня. Новий пакет обмежень може містити ембарго на закупівлю російської нафти.

Зауважте Угорщина пригрозила накласти вето на будь-яку пропозицію ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії

Чому Угорщина та Словаччина можуть стати винятками

Угорщина демонструє свою проросійську позицію. В уряді вже оголосили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС, у яких мовитиметься про обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Адреас Умланд – аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи – зауважив, що упродовж останніх років Угорщина стала ганебним членом ЄС. Зокрема, вона вже накладала вето на співпрацю України з Північноатлантичним альянсом.

Умланд зауважив, що якби Угорщина раніше не увійшла до ЄС, наразі вона, вочевидь, не змогла б до нього долучитися. Станом на 2022 рік країна не відповідає так званим Копенгагенським критеріям.

Пятрас Ауштрявічюс – депутат Європарламенту – також повідомив, що Словаччина на 95% залежна від російської нафти. Країна не має виходу до морських портів.

Водночас за нафтове ембарго мають проголосувати усі 27 країн ЄС. За словами Ауштрявічюса, також можна знайти компромісне рішення, аби з ним погодилися держави.

Щоб зберегти об'єднання 27 країн, Комісія може запропонувати Словаччині та Угорщині "виключення або тривалий перехідний період",

– повідомляють ЗМІ.

У шостому пакеті санкцій очікують нафтове ембарго

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що наразі ЄС фіналізує шостий пакет санкцій проти Росії. У цьому переліку обмежень проти країни-окупантки Україна очікує побачити нафтове ембарго.

Єрмак зауважив, що за даними ЗМІ, залежність від російської нафти впала з 35% (2021 рік) до 12%. Окрім того, частка імпорту російського газу з 55% скоротилася до 35%.

Важливо – ЄС може звільнити Угорщину та Словаччину від ембарго на нафту: дивіться відео