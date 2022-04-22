Про це повідомляє європейське видання Politico з посиланням на чотирьох посадовців, наближених до питання. Зазначається, що новий пакет міститиме певну заборону на імпорт російської нафти та стосуватиметься низки російських банків, а саме їхнього відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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Що передбачатиме новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Оскільки війна Росії проти України триває, ЄС усвідомлює вимогу відрізати Кремль від найважливішого джерела його доходів – енергетичного сектора, зокрема експорту нафти та газу.

У попередніх п'яти санкційних пакетах Євросоюз підтримав заборону на імпорт російського вугілля та відключив деякі російські банки від SWIFT. Однак оскільки щодня з'являються все нові докази звірств росіян на території України, західні уряди збільшують військову підтримку Києва і змушені посилити санкційний тиск на путінський режим.

Банківський сектор

Великі російські банки, такі як "Газпромбанк" та "Сбербанк", поки що уникали санкцій Заходу, оскільки беруть участь у фінансових розрахунках за постачання енергоносіїв. Втім президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн минулого тижня заявила німецькому виданню Bild, що нові санкції можуть вдарити і по найбільшому російському банку – "Сбербанку".

Один з високопоставлених співрозмовників видання Politico очікує, що ЄС у новому санкційному пакеті націлиться на всі російські фінансові установи, зокрема й на "Газпромбанк".

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Пропагандистська машина Кремля

Деякі країни, зокрема балтійські, також наполягають додати до шостого санкційного пакету обмеження, спрямовані на боротьбу проти російської пропаганди. Раніше Брюссель вже заборонив кремлівські дезінформаційні RT і Sputnik. Втім низка пропагандистських ЗМІ Росії й досі транслюються на європейському ринку – їх пропонують також вимкнути з етеру.

Нафтове ембарго

Наразі невідомо, наскільки швидкою і категоричною буде майбутня відмова ЄС від російської нафти. Втім це питання розглядають, як надважливий наступний крок країн Євросоюзу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Разом з тим зазначається, що Німеччина та Угорщина, які значною мірою залежать від російських енергоносіїв, намагаються збавити санкційні темпи і послабити пропоновані іншими країнами ЄС позиції щодо обмежень російського енергетичного сектора.

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До обдуманих кроків у цьому питанні закликали й США – міністерка фінансів штатів Джанет Йеллен на брифінгу у Вашингтоні 21 квітня заявила:

Європа, безумовно, повинна зменшити свою залежність від російських енергоносіїв, однак ми змушені бути обережними, коли думаємо про повне ембарго, скажімо, на імпорт російської нафти.

Американська посадовиця додала, що негайна заборона російської нафти з боку ЄС "матиме руйнівний вплив на Європу та інші частини світу".

До слова, заборона на імпорт російської нафти у 6-у санкційному пакеті, найімовірніше, стосуватиметься лише конкретних її видів та способів доставки – за допомогою судноплавства чи трубопроводів. У Брюсселі також триває дискусія про необхідність потенційних "перехідних періодів", щоб дати країнам ЄС час на підготовку до будь-яких ембарго.

Додамо, що один зі співрозмовників Politico заявив, що новий пакет санкцій може бути представлений ЄС уже в понеділок, 25 квітня.

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