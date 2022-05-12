Мовиться про фінансування плану, який розрахований на кілька напрямів. Зокрема, хочуть розробити комплекс заходів на випадок екстреного припинення постачання газу з Росії. Про це 11 травня повідомила агенція Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Напередодні Палата представників США підтримала заборону на імпорт російської нафти

На який строк розраховуватимуть

Ймовірно, цей план відрізання від російського енергетичного впливу представлять уже 18 травня. Над цим вже працюють фахівці Європейської комісії.

Основна частина дій спрямованих на зменшення залежності від Росії має реалізовуватися до 2027 року. Проте є значно амбітні частини цього проєкту, які передбачають роботу на перспективу й після закінчення цього 5-річного терміну.

Як саме в ЄС позбуватимуться залежності

Велику частину зусиль і ресурсів ЄС хочуть спрямувати на те, щоб активніше використовувати відновлювані джерела енергії. Окрім цього планують:

нарощувати енергозбереження;

диверсифікувати джерела імпорту енергоресурсів;

збільшувати інвестиції.

Ймовірно саме це дозволить замістити постачання вугілля, нафти та природного газу з Росії.

Зверніть увагу! Зараз у планах Євросоюзу вказано, що частка "зеленої" енергетики у 2030 році має становити 35%. Проте, ймовірно, її бажаний обсяг піднімуть на 5%.

Потрібні інвестиції в інфраструктуру

Будь-які дії такого типу будуть неуспішними, якщо не мати хорошої логістики для транспортування ресурсів. Тому також частину з цих 195 мільярдів євро хочуть інвестувати у розвиток інфраструктури.

Мовиться про все, що потрібно для забезпечення достатнього імпорту зрідженого природного газу та трубопровідного газу з нових джерел. Також знадобиться Європі витратитись і на нафтову інфраструктуру. Передусім цього вимагає енергобезпека європейських країн, які повністю залежать від російської нафти.

Збільшать обсяг виробництва водню

Також важливим моментом є й бажання Євросоюзу збільшити обсяг виробництва відновлюваного водню. За попередніми оцінками експертів, цілком вірогідним є те, що в ЄС станом на 2030 рік вироблятимуть вже до 10 мільйонів тонн цього ресурсу на рік. В Єврокомісії хочуть, щоб можна було й імпортувати таку ж кількість водню.

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