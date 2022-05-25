Відповідний законопроєкт мають опублікувати в середу. Але до цього часу він ще може зазнати змін.

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Цією ініціативою ЄС хоче вдосконалити правову базу, якої бракує багатьом країнам-членам, для арешту злочинних активів.

Навіщо ЄС цей закон

Війна в Україні ще більше вказала на ці слабкості в ЄС, які полегшують злочинцям приховувати свої активи та вигоду від незаконної діяльності.

Багато європейських держав мають труднощі із замороженням активів підсанкційних осіб, пов'язаних з Росією.

Водночас ще більше країн не мають правових повноважень для конфіскації заморожених активів.

Новий закон усуне ці слабкі місця в законодавстві шляхом створення спільної правової бази ЄС.

Злочини, щодо яких застосовуватимуться нові правила:

тероризм;

участь у злочинній організації;

торгівля людьми;

відмивання грошей;

порушення санкцій ЄС – це вважатиметься злочином у всьому світі.

Наразі в ЄС можуть арештувати активи після рішення суду. Законопроєкт же ж пропонує арешт до суду, якщо це стосується підозрюваних злочинців, а також коли підозрювана особа передає такі активи третім особам, наприклад членам родини. Адже дуже часто підсанкційні особи реєстрували активи на чуже ім'я.

Ми працюємо над європейським інструментом, щоб зробити конфіскації можливими скрізь у всіх державах ЄС,

– сказав комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Однією з цілей законопроєкту є перерозподіл доходів від цих конфіскацій для України. Ініціативу ще мають підтримати уряди ЄС, які традиційно обережно ставляться до реформ, які потребують внесення змін до кримінального законодавства.

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