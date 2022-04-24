ЄС планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року

Європейський Союз планує відмовитися від поставок російського газу. Однак зробити це хочуть аж до 2027 року.

Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевесслер. За її словами, для відмови від російського газу ЄС потрібно буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію.

Важливо Для відмови від російського газу ЄС потрібно буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію

Гевесслер наголосила, що відмова від імпорту газу з Росії є амбітною метою і вона стосується всіх країн-членів. Міністерка переконана, що досягти її можна лише завдяки спільним зусиллям.

Як ЄС може відмовитися від російського газу

Міністерка енергетики Австрії додала, що для відмови від російського газу потрібно:

поступово скоротити його споживання,

перейти на теплові насоси і геотермальну енергію, де це можливо,

почати виробництво біогазу і відновлюваного водню,

знайти інших постачальників.

До слова, раніше про наміри зменшити обсяги постачань російського газу повідомила влада Сербії. Такі ж плани має Туреччина, а Литва вже стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу.

Який вплив це матиме на Росію

На Росію припадає близько 40% європейських постачань газу. Однак через війну, яку розпочала країна-терористка, Захід намагається відучити себе від її енергетичних потоків. За оцінками експертів, експорт газу "Газпрому" до Європи у 2022 році може скоротитися приблизно на третину.

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