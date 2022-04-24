Про це заявила міністерка енергетики Австрії Леоноре Гевесслер. За її словами, для відмови від російського газу ЄС потрібно буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію.

Важливо Для відмови від російського газу ЄС потрібно буде перейти на теплові насоси і геотермальну енергію

Гевесслер наголосила, що відмова від імпорту газу з Росії є амбітною метою і вона стосується всіх країн-членів. Вона переконана, що досягти її можна лише завдяки спільним зусиллям.

Як ЄС може відмовитися від російського газу

Міністерка енергетики Австрії додала, що для відмови від російського газу потрібно:

поступово скоротити його споживання,

перейти на теплові насоси і геотермальну енергію, де це можливо,

почати виробництво біогазу і відновлюваного водню,

знайти інших постачальників.

До слова, раніше про наміри зменшити обсяги постачань російського газу повідомила влада Сербії. Такі ж плани має Туреччина, а Литва вже стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилась від російського газу.

Який вплив це матиме на Росію

На Росію припадає близько 40% європейських постачань газу. Однак через війну, яку розпочала країна-терористка, Захід намагається відучити себе від її енергетичних потоків. За оцінками експертів, експорт газу "Газпрому" до Європи у 2022 році може скоротитися приблизно на третину.

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