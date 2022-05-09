При цьому ЄС все ще планує заборонити страхування постачання нафти. А це перешкоджатиме Росії експортувати нафту.

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Чому ЄС пом'якшує 6 пакет санкцій

Шостий пакет санкцій готувалися оголосити вже 9 травня, але досі невідомо, коли це станеться. Все тому, що в Євросоюзі немає консенсусу. Деякі країни надто залежні від торгівлі з Росією та її енергоресурсів і не готові піти на економічні збитки, щоб покарати країну-агресорку.

Спочатку ЄС планував заборонити транспортування нафти та пального, які походять із Росії або експортувалися з Росії, у треті країни. Але кілька країн, серед яких і Греція, економіка якої значною мірою залежить від судноплавства, вимагали викреслити цей пункт з санкційного списку.

Ця заборона суттєво б вплинула на можливості російського експорту. Особливо зважаючи на те, що Греції належить більше чверті світових нафтових танкерів за місткістю.

Що означає заборона страхування

Танкерні компанії колективно страхують свої судна від ризиків, включаючи розлив нафти. Заборона на таке страхування має обмежити продаж російської нафти, оскільки основні гравці на ринку намагатимуться уникати такої співпраці. Водночас існує ризик того, що торгівля перейде в "сіру" зону.

Що відомо про нафтові санкції

Родзинкою шостого пакету санкцій мало стати нафтове ембарго, в рамках якого країни ЄС припинили б купувати російську нафту через 6 місяців, а російські нафтопродукти – через 8 місяців.

Проте кілька країн блокували прийняття нафтового ембарго.

Тому ЄС переглянув санкції і запропонував Угорщині та Словаччині долучитися до нафтового ембарго наприкінці 2024 року, а Чехії – до червня 2024 року.

Та такі умови все одно не підійшли Угорщині, яка вимагає додаткових 5 років на відмову від нафти з Росії. Також до списку країн, які проти ембарго, долучилася Болгарія.

ЄС все ще намагається знайти рішення, яке б влаштувало всіх і водночас нашкодило економіці країни-агресорки.

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