ЄС оприлюднив деталі "пекельних санкцій" проти Росії: їх приймуть 24 лютого
Джерело:Економічна правда
У четвер, 24 лютого, європейські лідери зберуться на позачерговий саміт для затвердження санкції проти Росії. Про це розповіла у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
За словами Урсули фон дер Ляєн, Євросоюз усвідомлює, що це не лише війна проти України, а значно масштабніша агресія.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Ціль Росії – не тільки Донбас, не тільки Україна. Росія атакує стабільність в Європі та весь світовий міжнародний порядок. Тому пізніше сьогодні ми представимо на затвердження лідерів держав ЄС масштабні санкції,
– заявила Урсула фон дер Ляєн.
Частина санкцій є схожою до тих, які Євросоюз вже вводив раніше, але тепер вони стосуватимуться більшої частини економіки Росії. Планують:
- вдарити по стратегічних галузях російської економіки, щоб послабити основу економіки Росії;
- заблокувати доступ до технологій та ринків, які для Росії є ключовими, щоб послабити її здатність модернізуватися;
- централізовано заблокувати державні активи Росії за кордоном.
На додаток, ми заморозимо російські активи у ЄС та зупинимо доступ російських банків на фінансові ринки,
– заявила президентка Єврокомісії.
Це будуть координовані рішення ЄС, США, Канади, Великої Британії, Японії, Австралії та інших країн. Урсула фон дер Ляєн додала, що Путін ставить під ризик майбутнє народу Росії, і ЄС продовжить активно підтримувати Україну, у тому числі фінансово.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!